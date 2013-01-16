«Сокар Энерджи Украина» в 2013 году расширит сеть АЗК до 100 единиц

Украинская «дочка» Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) компания «Сокар Энерджи Украина», входящая в группу «Сокар Украина», в 2013 году планирует расширить сеть автозаправочных комплексов «SOCAR» до 100 с 60 единиц.

Об этом УНИАН сообщил Генеральный директор «Сокар Энерджи Украина» Эльчин Мамедов.

«На 2013 год планируем довести количество АЗС до 100 единиц», - сказал Э.Мамедов.

Также в ходе беседы гендиректор отметил, что в развитие бизнеса компания с 2009 года вложила в украинский проект более 160 млн долларов.

На вопрос УНИАН об планируемых объемах инвестиций в 2013 году глава представительства ответил, что на данный момент компания проводит анализ рынка нефтепродуктов Украины.

«Мы всегда открыты для диалога. Сейчас мы анализируем рынок, присматриваемся, как в дальнейшем надо вести бизнес», - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2012 года компания «Сокар Энерджи Украина» в результате приобретения контрольного пакета акций владельца сети АЗС и нефтебазы «Атиква Эстейт» получила контроль над 26 АЗС в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Харьковской областях и одной нефтебазой в Харьковской области.

На данный момент сеть АЗК компании состоит из 60 станций, из которых 26 АЗС находятся на этапе строительства и ребрендинга в соответствии с корпоративными стандартами «SOCAR».

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР, SOCAR) - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана, в сферу деятельности которой входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

В Украине Представительство SOCAR действует с 2008 года. Развитие сети автозаправочных комплексов под брендом «SOCAR» осуществляет Группа компаний «СОКАР Украина» с 2009 года, ведущей компанией которой является «Сокар Энерджи Украина».

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