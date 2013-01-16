Запасы добытого угля в Украине за год увеличились на 30% - до 9,8 млн тонн

Запасы угля в Украине у потребителей и поставщиков по состоянию на 1 января 2013 года составили 9,778 млн тонн, что на 30% больше, чем на 1 января 2012 года, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, запасы угля на 1 января 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 3%.

Как ранее сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины по итогам 2012 года увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

В 2012 году украинские власти ставили целью добиться увеличения добычи угля до 85 млн тонн.

За последние два года Украина декларирует планы о переходе на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.