Суд возбудил дело о начале банкротства «Днепрогаза»

Хозяйственный суд Днепропетровской области 14 января возбудил дело о начале банкротства газоснабжающего предприятия «Днепрогаз».

Об этом говорится в сообщениях предприятий в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, производство по делу о банкротстве «Днепрогаза» возбуждено по заявлению кредитора, компании «Укртрансгаз», в связи с задолженностью предприятия в размере 1,316 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 10 января Хозяйственные суды Луганской и Винницкой областей возбудили дела о банкротстве газоснабжающих предприятий «Луганскгаз» и «Винницагаз».

Производство по делу о банкротстве «Луганскгаза» возбуждено по заявлению кредитора, компании «Укртрансгаз», в связи с задолженностью предприятия в размере 2,531 млн грн. Производство по делу «Винницагаз» возбуждено по заявлению компании «Еврогаз-Инвест Групп».

По сообщениям в СМИ, кредиторы облгазов воспользовались временным отсутствием запрета на банкротство предприятий ТЭК, чтобы добиться от компаний возврата долгов.

Подать иски с требованием о банкротстве к облгазам стало возможным в связи с тем, что Верховная Рада нового созыва пока не продлила действие закона "О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса".

Данный документ запрещает банкротить те предприятия ТЭК, в которых есть доля государства. Базовый закон был принят в 2005 году, но ежегодно его действие продлевалось отдельным законом. В этом году такой законопроект внесен в парламент, но до сих пор не принят.

16,8749% акций предприятия «Днепрогаз» принадлежит компании Sagasity Limited, 16,6472% - Eriswell Trading Limited, 16,5599% - Tanter Holdings Limited (все Кипр), 1,2% - НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО «Днепрогаз» (г. Днепропетровск) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Днепропетровске и области.