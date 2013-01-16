Донецкий облсовет одобрил проект по добыче сланцевого газа в регионе

Донецкий областной совет одобрил проект по добыче сланцевого газа на одном из самых перспективных участков - "Юзовском", часть которого находится на территории области.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 106 депутатов, 10 – выступили против.

Согласно решению, добыча сланцевого газа будет проходить в границах участка «Юзовский», расположенного на территории Краснолиманского, Славянского, Александровского, Константиновского, Артемовского, Добропольского и Ясиноватского районов.

Перед рассмотрением на сессии данного вопроса выступил прибывший в Донецк министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков.

Он пояснил, что добычу будут вести совместно британская компании Shell и «Надра Юзовская» (Украина), которые и выступают инвесторами данного проекта.

«В случае успеха поисковых работ на этом участке, на это предполагается на первые 5 лет порядка 410 млн долларов США на бурение 15 скважин, а уже через 5-6 лет мы выйдем на объемы добычи газа в объеме несколько миллиардов кубометров газа, через 10 лет дойдем до объема в 10 млрд кубометров, а на пике добычи через 15 лет – до 20 млрд. кубометров газа в год только по этому участку», - сказал министр.

О. Проскуряков отметил, что 410 млн долларов будет вложено инвесторами только на начальной стадии проекта на разведку месторождений, и в случае, если надежды оправдаются, то при добыче общий объем инвестиций, в том числе в инфраструктуру, составит от 10 до 50 млрд долларов.

«Конечно, есть определенные риски. Инвестор вкладывает деньги и идет на эту территорию после долгого изучения геологического материала. Мы рассчитываем, что поймем наш потенциал через 3-4 года, тогда уже будет методика подсчета ресурсной базы», - сказал министр.

Говоря о разделении углеводородов, которые будут добываться в границах участка «Юзовский», О. Пооскуряков сообщил, что Украине будет постепенно отводиться от 31% до 60% добытого газа, который будет использоваться только для внутреннего пользования.

«Из 100% добытого углеводорода отнимут затратную часть, то есть, зарплату, налоги, материалы, все, что входит в систему затрат, и от уровня рентабельности проекта, и от момента окупаемости вложенных инвестором денег, это будет от 31% до 60%...., - пояснил министр, - На периоде окупаемости проекта это будет минимум 31% выплачиваться государству, а потом, по мере роста рентабельности проекта и оптимистическом варианте развития, лет через 15-20, когда будет пик добычи до 20 мдрд кубометров газа в год, это дойдет до 60% - государству».

При этом инвестор должен будет закупать услуги и товары украинского производства, а добыча газа позволит загрузить местную сталелитейную и трубную промышленность. В регионе будут работать несколько тысяч бурильных установок, которые инвестор может изготавливать уже в Украине. Инвестор также обязуется внести не мене 140 млн долларов на социальные направления регионов своего присутствия в Украине.

«Исходя из того, что соглашением предусмотрено обязательство Shell в приоритетном порядке закупать товары, работы и услуги украинского происхождения, реализация проекта даст дополнительные подряды на многие миллиарды гривень производителям Донбасса, создаст новые рабочие места», - подчеркнул О. Проскуряков.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.