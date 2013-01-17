"Газпром" за 9 месяцев снизил прибыль на 12% - до 813,7 млрд руб. Выручка выросла до 3,4 трлн руб.

Чистая прибыль ОАО "Газпром", относящаяся к акционерам холдинга, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-сентябре 2012 года сократилась на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 813,721 миллиарда рублей, следует из отчета российского газового холдинга.

Выручка "Газпрома" за девять месяцев составила 3,351 триллиона рублей, что на 2% выше показателя за аналогичный период прошлого года, передает РИА "Новости".

Финансовые результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали прибыль в размере 807,867 миллиарда рублей, а выручку - 3,302 триллиона рублей.

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