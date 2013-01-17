Цена нефти падает на заявлениях ОПЕК

На мировых торгах в четверг, 17 января, цены на нефть падают на фоне опасений относительно замедления роста спроса на сырье.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,08 доллара, или на 0,07%, - до 109,6 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,33 доллара, или на 0,35%, - до 93,91 доллара за баррель.

Накануне ОПЕК сообщила, что спрос на нефть организации в 2013 году прогнозируется на уровне 29,6 миллиона баррелей в сутки, что на 0,4 миллиона баррелей ниже, чем прогноз на 2012 год. При этом ОПЕК подтвердила прогноз мирового спроса на текущий год на уровне 89,6 миллионов баррелей в сутки.

В то же время министр нефти ОАЭ Мухаммед аль-Хамли заявил, что, по его мнению, в настоящее время спрос на сырье находится "не в очень хорошей форме".

Негативная динамика цен на нефть поддерживается статданными из США. Как стало известно, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 11 января, уменьшились на 1 миллион баррелей или на 0,3% - до 360,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения показателя, передает Bloomberg.