США в 2013 году обгонят Россию и Саудовскую Аравию по производству жидкого топлива - BP

США в текущем году станут крупнейшим в мире производителем жидкого топлива, обогнав Россию и Саудовскую Аравию, прогнозирует британская нефтегазовая компания BP, передает ПРАЙМ со ссылкой на Bloomberg.

Производство жидкого топлива, включающего нефть, газоконденсатные жидкости и биотопливо, в США увеличится благодаря нефти, добытой из малопроницаемых пластов по той же технологии, которая уже привела к буму добычи сланцевого газа в стране, говорится в подготовленном компанией энергообзоре до 2030 года.

Нефть из малопроницаемых пластов к 2030 году будет составлять около 9% мировых поставок, доминируя в Северной Америке, считают эксперты компании.

"Скорость, с которой эта нефть следует за сланцевым газом, удивляет нас", - сказал главный экономист BP Кристоф Рюль.

Компания сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть на уровне 1,6% в год в течение ближайших двадцати лет. В ноябре Международное энергетическое агентство заявило, что в 2020 году США станут крупнейшим мировым производителем нефти. По прогнозу BP, к 2030 году Россия и Саудовская Аравия вновь станут лидерами мировой добычи, но США будут обеспечивать 99% своих потребностей в нефти. Между тем, прогнозируемое лидерство США по производству жидкого топлива во многом зависит от того, снизит ли добычу Саудовская Аравия.

По прогнозу компании, весь рост добычи до 2020 года и 70% роста, ожидаемого к 2030 году, обеспечит так называемая нетрадиционная нефть. К 2030 году около 80% мирового энергобаланса будет обеспечено за счет ископаемых видов топлива, причем нефть, газ и уголь будут иметь примерно равную долю поставок, сказал Рюль.