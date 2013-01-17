Суд возбудил дело о банкротстве «Крымгаза»

Хозяйственный суд Автономной Республики Крым 4 января возбудил дело о банкротстве газоснабжающего предприятия «Крымгаз».

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, производство по делу о банкротстве «Крымгаза» возбуждено по заявлению кредитора, компании «УкрГаз-Энерго», в связи с задолженностью предприятия в размере 10,856 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с 2 по 14 января хозяйственные суды возбудили дела о банкротстве десяти обл- и горгазов.

По сообщениям в СМИ, кредиторы облгазов воспользовались временным отсутствием запрета на банкротство предприятий ТЭК, чтобы добиться от компаний возврата долгов.

Подать иски с требованием о банкротстве к облгазам стало возможным в связи с тем, что Верховная Рада нового созыва пока не продлила действие Закона "О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса".

Данный документ запрещает банкротить те предприятия ТЭК, в которых есть доля государства. Базовый закон был принят в 2005 году, но ежегодно его действие продлевалось отдельным законом. В этом году такой законопроект внесен в парламент, но до сих пор не принят.

Справка УНИАН. Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.

Компания «Крымгаз» является монополистом на рынках транспортировки газа по распределительным трубопроводам и поставки газа по регулируемому тарифу в Крыму.