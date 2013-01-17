«Укртрансгаз» в 2012 году сократил потребление газа для собственных нужд на 37%

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, по итогам 2012 года сократила потребление газа для производственно-технологических нужд по сравнению с предыдущим годом на 37% - до 2,107 млрд куб. м, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, основная составляющая затрат газа на производственно-технологические нужды - это топливный газ газоперекачивающих агрегатов (ГПА), его расходы составляют около 2% от объема газа, поступившего в газотранспортную систему (ГТС).

«Начиная с 2010 года, использования электроприводных ГПА на основных экспортных магистральных газопроводах выросло с 3% до 50%. Что позволяет почти вдвое сократить расходы дорогого топливного газа в украинской ГТС», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что компании удалось заместить 912 млн куб. м (35% от общего объема потребления) расходов топливного газа электроэнергией.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Укртрансгаз» закупит у малоизвестной частной компании «Лидергаз» (г. Киев) природный газ для собственных нужд в объеме 570 млн куб. м на сумму 2,407 млрд грн.

В 2011 году ДК «Укртрансгаз» за счет ЭГПА сэкономила 405 млн куб. м топливного газа, а экономический эффект от использования ЭГПА составил около 409 млн грн.

На магистральных газопроводах «Укртрансгаза» 110 компрессорных цехов (КЦ) на 72-х компрессорных станциях, на которых установлено 702 газоперекачивающих агрегата широкого спектра единичной мощности – от 4 до 25 МВт, с различными типами приводных двигателей: газотурбинных – 448 единиц, 20 типов ГПА – 63%; электроприводных – 158 единиц, 4 типа ГПА – 23%; газомотокомпрессорных – 96 единиц, 3 типа ГПА – 14%.

Справка УНИАН. 100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.