«Газпром» и Plinacro d.o.o. подписали план мероприятий по реализации «Южного потока» в Хорватии

Москва. Российский монополист «Газпром» и хорватская компания Plinacro d.o.o. подписали План мероприятий по реализации проекта строительства газопровода «Южный поток» на территории Республики Хорватия на 2013-2016 гг.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочего визита главы компании Алексея Миллера в Республику Хорватию, где прошли переговоры с Президентом страны Иво Йосиповичем и первым заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Хорватии Весной Пусич.

Согласно сообщению, документ предусматривает, что совместная проектная компания для реализации проекта строительства газопровода-отвода в Хорватию будет учреждена в начале второго полугодия 2013 года.

В настоящее время завершаются процедуры территориального планирования газопровода «Южный поток» на территории Хорватии.

«Особое внимание на встречах было уделено реализации проекта «Южный поток» в Хорватии, в рамках которого на данном этапе, в соответствии с национальным законодательством, завершаются процедуры территориального планирования и оценки воздействия на окружающую среду», - говорится в сообщении.

Кроме этого, на встречах обсуждались перспективы возобновления поставок российского природного газа в Республику Хорватия, строительства на ее территории объектов электрогенерации, работающих на природном газе, а также использования природного газа в качестве топлива для водного и автомобильного транспорта. Были рассмотрены возможности участия «Газпрома» в геологоразведочных и добывающих проектах на территории Хорватии.

Справка УНИАН. Поставки российского природного газа в Республику Хорватию начались в 1978 году. На основании подписанного в 1992 году Межправительственного соглашения поставки природного газа в Хорватию осуществлялись в ежегодном объеме 1,2 млрд куб. м до конца 2010 года.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

В марте 2010 года Россия и Хорватия подписали Межправительственное соглашение, предусматривающее присоединение Хорватии к проекту «Южный поток». В ноябре 2011 года было принято национальное ТЭО.

Для реализации «Южного потока» на территории Хорватии «Газпром» и уполномоченная с хорватской стороны компания Plinacro d.o.o. ведут работу по учреждению совместной проектной компании и подготовке к началу разработки проектной документации на газопровод-отвод.

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