Украина в 2012 году незначительно сократила добычу газа - до 19,3 млрд куб. м

Добыча природного газа в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, добыча природного газа в декабре 2012 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% - до 1,7 млрд куб. м, а по отношению к декабрю 2011 года сократилась на 1,1%.

Газового конденсата за 12 месяцев 2012 было добыто на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2011 года, - 1 024 тыс. тонн.

Добыча газа нефтяного попутного за январь-декабрь 2012 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,2% - до 723 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, цЦена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м (с 426 долл. за тыс. куб. м).

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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