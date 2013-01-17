Соглашение по добыче сланцевого газа в Харьковской области планируют подписать до конца января

Соглашение между правительством Украины и инвесторами добычи сланцевого газа в Харьковской области планируется подписать до конца января.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сказал на брифинге в Харькове министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков, комментируя решение Харьковского облсовета, одобрившего сегодня проект по добыче сланцевого газа на территории области.

По словам О.Проскурякова, на заседании Кабинета министров на основании того, что Донецкий и Харьковский областные советы утвердили проект соглашения, он будет рассмотрен и утвержден как окончательный. Вероятнее всего, отметил министр, соглашение между правительством Украины и инвесторами - компаниями «Shell» и «Надра Юзовская» - будет подписано до конца января.

«После этого начнется составление техзадания, геологического задания, проект геологического изучения, включится в работу местная общественность и органы местного самоуправления, экологические организации как общественные, так и государственные. Проект будет разрабатываться, затем – проходить все стадии согласования. Будет проведено большое количество различных экспертиз и только по завершении всех этих работ будет заложена первая скважина и начнутся разведочные работы по второй», - сказал О.Проскуряков.

Министр также считает, что проект разработки месторождений сланцевого газа в Харьковской области позволит привлечь в государственный и местный бюджеты не менее 150 млрд грн дохода.

«Оптимистический сценарий предполагает, что разработка может длиться 25 лет. При этом во все бюджеты, как местный, так и государственный, поступит не менее 150 миллиардов гривен дохода», - сказал О.Проскуряков.

По его словам, первоначальный этап разведки может составлять 5-6 лет. «Минимальный объем инвестиций – 410 миллионов долларов, планируется 15 разведывательных скважин», - сообщил министр.

После этого, добавил он, «если будет коммерческое открытие, и мы защитим запасы нетрадиционных углеводородов, уже будет разрабатываться проект разработки данных площадей».

По имеющимся расчетам газодобывающей компании, сообщил министр, оптимистический сценарий предполагает через 20 лет добычу газа в объемах до 25 млрд кубометров газа в год, а доходы могут составить более 50 млрд долл.

«Базовый сценарий компании «Shell» предполагает более 10 млрд долларов, оптимистический – более 50 млрд долларов. В течение 10 лет по базовому сценарию мы можем нарастить добычу сланцевого газа до 10 млрд куб. м в год, а при пике добычи лет через 20 дойти до 25 млрд куб. м», - сказал О.Проскуряков.

Как сообщал УНИАН, 17 января Харьковский областной совет согласовал проект договора о разделе углеводородов, которые будут добываться на одном из самых перспективных участков - «Юзовском», часть которого находится на территории Харьковской области.

16 января проект по добыче сланцевого газа на участке «Юзовский» одобрил Донецкий областной совет. Согласно решению, добыча сланцевого газа будет проходить в границах участка, расположенного на территории Краснолиманского, Славянского, Александровского, Константиновского, Артемовского, Добропольского и Ясиноватского районов.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса стали компании Сhevron и Shell.

10 января тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий на встрече с послом США в Украине Джону Теффту выразил уверенность, что соглашение о разделе продукции с компаниями Shell и Chevron на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях будут подписаны в феврале текущего года.