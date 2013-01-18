Статданные из Китая подняли цены на нефть

На мировых торгах в пятницу, 18 января, цены на нефть растут на фоне позитивных статданных из Китая.

Так, цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,1 доллара, или на 0,09%, - до 110,61 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,12 доллара, или на 0,13%, - до 95,61 доллара за баррель.

Национальное бюро статистики КНР сообщило, что в 2012 году ВВП страны вырос в годовом выражении на 7,8%, в то время как аналитики ожидали сохранение показателя на уровне 2011 года в 7,7%. Объем промышленного производства в КНР в прошлом году вырос на 10%, а розничные продажи увеличились на 14,3%, совпав с прогнозами аналитиков, передает Bloomberg.

Рост цен на "черное золото" также поддерживает ситуация в Алжире, где террористы захватили заложников на нефтегазовом комплексе на юго-востоке страны. Как стало известно, алжирским силовикам удалось взять под контроль только часть территории комплекса. Производственные помещения до сих пор окружены военными. В среду утром несколько десятков боевиков связанной с "Аль-Каидой" группировки атаковали жилой комплекс нефтяников, работавших на месторождении газа вблизи города Ин-Аменас рядом с ливийской границей. Террористы захватили порядка 40 иностранных граждан (из США, Франции, Великобритании, Норвегии, Японии, Филиппин, Малайзии) и местных жителей.