Четыре европейские компании подали заявки на пересмотр условий контрактов с «Газпромом»

Французская GDF Suez, австрийская Econgas и немецкие Wingas и WIEH подали заявки на пересмотр условий контрактов с «Газпромом», сообщил заместитель гендиректора «Газпром экспорта» Сергей Челпанов.

«По ряду контрактов наступило право пересмотра, в январе мы получили заявки от GDF Suez, Econgas, Wingas и WIEH. Это обычное поведение, сейчас трудно сказать, каким будет результат переговоров», - сказал Челпанов в ходе телефонной конференции в четверг, 17 января.

Он добавил, что такие переговоры являются обычной практикой для потребителей «Газпрома».

Челпанов отметил, что в настоящее время «Газпром» продолжает переговоры с рядом клиентов, в том числе компания RWE Transgas оспорила условия контракта в суде, передает Газета.RU со ссылкой на РИА "Новости".

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