Украина в 2012 году сократила первичную переработку нефти вдвое

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в 2012 году сократили объем первичной переработки нефти до 4,3 млн тонн, что на 50,8% меньше показателя 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в декабре 2012 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 12,6% - до 0,3 млн тонн.

Производство бензина моторного в стране за 12 месяцев 2012 года сократилось по сравнению с 2011 годом на 42,4% - до 1,635 млн тонн, производство дизельного топлива для транспорта упало на 48,6% - до 1,371 млн тонн, а мазута – на 64,9%, до 755 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

В украинском правительстве в настоящее время ведется дискуссия о необходимости введения таможенных пошлин на ввоз импортных нефтепродуктов для стимулирования отечественной нефтепереработки.