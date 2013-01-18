Добыча нефти в Украине по итогам 2012 года сократилась на 5,4% – до 2,3 млн тонн

Добыча нефти в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 5,4% – до 2,293 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным статистического ведомства, добыча нефти в стране в декабре 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 1,2% – до 0,18 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году украинские компании сократили добычу нефти к предыдущему году на 5,9%, до 2,424 млн тонн.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

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