Производство электроэнергии в Украине в 2012 году выросло на 2,2% - до 198 млрд кВт/ч

Производство электроэнергии в Украине в январе-декабре 2012 года выросло по сравнению с 2011 годом на 2,2% - до 198 млрд кВт/ч, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, производство электроэнергии в декабре увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 12,2% - до 19,2 млрд кВт/ч.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии находится на уровне 45%, за 12 месяцев 2012 года по сравнению с прошлым годом уменьшили производство электроэнергии на 0,01% - до 90,1 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции увеличили за этот период генерацию на 4,1%, до 96,4 млрд кВт/ч, гидроэлектростанции нарастили объем генерации на 0,6%, до 10,9 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планировала в 2012 году увеличить производство электроэнергии к предыдущему году на 3% - до примерно 200 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2011 году увеличилось на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/ч.