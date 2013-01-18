Украина в 2012 году сократила транзит российского газа на 19% - до 84,3 млрд куб. м

Украина по итогам 2012 года сократила транзит российского газа до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год, говорится в сообщении компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, в декабре объем транзита по сравнению с предыдущим месяцем увеличился до 8,957 млрд куб. м с 5,8 млрд куб. м.

Транзит российского газа в страны Западной Европы по итогам 2012 года снизился на 19,7% - до 81,183, а в страны СНГ — на 0,69%, до 3,078 млрд куб. м.

«Несмотря на уменьшение объемов транзита в 2012 году на 19%, или 20 млрд куб. м, наша компания ожидает увеличить чистый доход по сравнению с прошлым годом на 3%, или 483 млн грн», - сказано в сообщении со ссылкой на председателя правления «Укртрансгаза» Сергея Винокурова.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

В июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в подземные хранилища.

Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу в обход Украины. Газопровод проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Протяженность газопровода составляет 1224 км.

После выхода на проектную мощность обеих ниток производительность «Северного потока» составит 55 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, в целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины.