Украина в 2012 году сократила потребление газа на 5,7% - до 48,7 млрд куб. м

Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.

Об этом сказано в сообщении компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, потребление газа в Украине за декабрь составило 8,957 млрд куб. м, что на 2,74% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром», по предварительным данным, в 2012 г. продал Украине 33 миллиарда кубометров газа.

Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует потребление газа Украиной в IV квартале 2012 г. – I квартале 2013 г. на уровне 38,1 млрд куб. м.

Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Украина в 2011 году потребила 59,3 млрд куб. м природного газа, в 2010 году – 57,7 млрд куб. м природного газа, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.

«Нафтогаз Украины» в январе-сентябре текущего года увеличил реализацию газа в денежном выражении на 2,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 59,012 млрд грн с 57,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.