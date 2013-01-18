Польша в 2012 году сократила закупку российского газа на 3% - до 9 млрд куб. м

Варшава. Принадлежащая польскому государству национальная нефтегазовая компания PGNIG в прошлом году закупила у российского «Газпрома» 9 млрд кубометров газа, что на 300 млн куб. м, или 3%, меньше показателя 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщила польская компания в пятницу со ссылкой на предварительные данные.

Согласно сообщению, российский газовый монополист оставался крупнейшим поставщиком «голубого топлива» в страну, которая закупила в 2012 году за рубежом 11 млрд кубометров газа по сравнению с 10,9 млрд кубометров годом ранее.

Польские потребители купили в PGNIG в прошлом году 14,7 млрд кубометров газа, что на 300 млн больше, чем в предыдущем году.

PGNIG также сообщила о сохранении по итогам 2012 года внутренней добычи на уровне 4,3 млрд кубометров.

На конец прошлого года в газовых хранилищах PGNIG находилось около 1,8 млрд кубометров газа против 1,5 млрд кубометров на конец 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года PGNIG после почти двух лет переговоров удалось договориться с "Газпромом" об увеличении газовых поставок в Польшу, о которых компания была вынуждена просить россиян из-за того, что компания "РосУкрЭнерго" с 2009 года перестала выполнять свой контракт, по которому поляки покупали около 2,5 млрд кубометров топлива.

Стороны договорились о поставках 141,7 млрд кубометров газа до 2022 года, и с начала 2011 польская компания должна была покупать около 10,24 млрд кубометров "голубого топлива" из России.

PGNIG, которая в конце прошлого года получила более 15% скидку на поставляемое российское топливо, ранее оценивала стоимость годового контракта в 3 млрд долл.

Справка УНИАН. Польские власти хотят снизить энергетическую зависимость от "Газпрома", который остается крупнейшим поставщиком газа в Польшу после начала рыночных реформ в стране в начале 1990-х годов, за счет добычи сланцевого газа и поставок сжиженного топлива на строящийся на Балтийском море LNG-терминал.

Польша планирует принять первый сжиженный газ и начать коммерческую добычу сланцевого газа в 2014 году.

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