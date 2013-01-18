Бензин за неделю подешевел на 12 копеек

Розничные цены на бензин в Украине за период с 11 по 18 января снизились в среднем на 12 копеек.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», на 18 января средние по Украине розничные цены на бензин снизились:

на бензин А-80 – до 10,31 грн с 10,40 грн за литр;

на бензин А-92 – до 10,60 грн с 10,72 грн за литр;

на бензин А-95 – до 10,90 грн с 11,02 грн за литр;

В то же время розничная цена на дизельное топливо в среднем по Украине снизилась незначительно – до 10,03 грн с 10,04 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины требовал от лидеров отечественного рынка нефтепродуктов до 10 января 2013 года установить экономически обоснованные цены на топливо, считая их завышенными.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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