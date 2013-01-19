Соглашение с Shell о разделе продукции подпишут 24 января, заявил Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует, что соглашение с Royal Dutch Shell о совместном разделе продукции от добычи на Юзовской площади будет подписано 24 января. Об этом он заявил во время встречи с иностранными СМИ.

«Харьковский и Донецкий областные советы приняли решения, которые позволяют подписать соглашение о совместном разделе продукции 24 января», - сказал Николай Азаров. Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Глава Правительства также добавил, что промышленная разработка данного месторождения может за 10 лет дать Украине дополнительно 8-10 миллиардов кубических метров газа в год.

Вместе с тем Главе Правительства неприятно, что депутаты Львовского и Ивано-Франковской областных советов до сих пор не приняли соответствующее решение с Chevron по Олесской площади.

«На западе Украины дела идут медленно. Большинство во Львовском и Ивано-Франковском областных советах состоит из известных политических сил», - сказал он.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) Оцениваются в 4, 054 трлн. куб. метров газа.

Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2, 98 трлн. куб. метров газа.