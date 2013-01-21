Цена нефти падает на ожидании новостей о повышении потолка госдолга США

На мировых торгах в понедельник, 21 января, цены на нефть снижаются в ожидании новостей из США, где конгрессменам предстоит решить вопрос о повышении потолка госдолга страны.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,3 доллара, или на 0,27%, - до 111,59 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI в ходе электронных торгов в Нью-Йорке снизилась на 0,34 доллара, или на 0,36%, - до 95,22 доллара за баррель.

Основная сессия в понедельник не проводится в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, передает Bloomberg.

Рынок снижается и на опубликованной в пятницу в США статистике, согласно которой индекс потребительских настроений Мичиганского университета в январе, по предварительной оценке, сократился до 71,3 пункта с 72,9 пункта в декабре прошлого года. Аналитики при этом ожидали роста до 75 пунктов.