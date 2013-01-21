"Газпром" предложил за греческую DEPA 1,9 миллиарда евро. США возражают

"Газпром" предложил за греческую государственную газовую компанию DEPA 1,9 миллиарда евро, чем вызвал недовольство США, сообщает интернет-сайт греческой деловой газеты "Имерисия". "Газпром" и еще одна российская компания "Негуснефть" из группы "Синтез" вошли в число пяти претендентов на приватизацию греческой газовой монополии.

"Вашингтон не скрывает обеспокоенности перспективой перехода DEPA под российский контроль. Россияне подняли планку очень высоко, говоря о суммах порядка 1,9 миллиарда евро, что подчеркивает их серьезный геополитический интерес", - пишет "Имерисия". Покупка DEPA обеспечивает контроль над греческим рынком и прямой выход на европейский рынок.

Чтобы обеспечить соответствие европейским правилам, по которым компании-производители и поставщики не могут контролировать национальные сети и трубопроводы, "Газпром" отказался от заявки на покупку дочерней структуры DEPA - оператора газотранспортной сети DESFA, напоминает издание. "Негуснефть" заинтересована покупкой как DEPA, так и DESFA, передает ПРАЙМ.

"Вашингтон сообщил греческому правительству, что выбор инвестора для DEPA не должен сделать страну энергетическим "заложником", и тем самым ясно указал в направлении "Газпрома", который уже покрывает более 80% потребности греческого рынка в газе", - пишет газета. По ее информации, кредиторы Греции из ЕС больше заинтересованы в максимально прибыльной продаже DEPA. Такие же критерии и у греческого приватизационного агентства, хотя министерство энергетики страны также не исключает иных требований к потенциальным инвесторам, уточняет "Имерисия".

По информации издания, предложенная "Газпромом" сумма за покупку DEPA намного превышает предложения других потенциальных инвесторов, в число которых, помимо "Негуснефти", входят два греческих холдинга и азербайджанская государственная компания Socar.

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