«Укрэксимбанк» открыл кредитную линию на 50 млн грн предприятию «зеленой» энергетики

Государственный «Укрэксимбанк» открыл кредитную линию компании «Биогазэнерго» в размере 50 млн грн для окончания строительства теплоэлектростанции (ТЭС) на твердом биотопливе в пгт Иванков Киевской области.

Об этом сказано в пресс-релизе компании, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, кредит предоставлен «Укрэксимбанком» на 48 месяцев под 12% годовых.

«В настоящее время строительство Иванковской ТЭС завершено на 80% за счет собственных средств компании «Биогазэнерго», уже вложившей в объект около 90 млн грн», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что реализацией проекта управляет компания EIG Engineering.

Проектная мощность Иванковской ТЭС, запуск которой ожидается летом 2013 г., составит 18 МВт. В качестве топлива будет использоваться древесная щепа.

Проект соответствует нормативным актам по энергосбережению и получил положительное заключение Государственной инспекции по энергосбережению о соответствии №11/В/15-1/139.

Кроме того, как отмечают в компании, на подобных станциях может использоваться любое твердое возобновляемое топливо – специально выращенная энергетическая древесина ивы или вербы, солома, ботва кукурузы или подсолнечника, лузга.

Планируется, что осенью 2013 г. EIG Engineering начнет строительство аналогичной ТЭС в Житомирской области, а в дальнейшем запланирован ввод в эксплуатацию сети «зеленых» ТЭС.

Справка УНИАН. «Биогазэнерго» и EIG Engineering входят в группу компаний, контролируемых украинским бизнесменом Алексеем Бутенко.

Управляющая компания EIG Engineering была образована в 2006 г. Специализируется на реализации инвестиционных проектов «под ключ» в области альтернативной энергетики.

Сейчас в Украине действует всего две электрогенерирующие ТЭЦ на лузге и щепе в Черкасской и Кировоградской областях Украины суммарной мощностью более 4 МВт. Вместе с тем, по данным Госинвестпроекта, имеющийся в Украине потенциал биомассы позволяет ежегодно производить из нее 400 МВт электроэнергии и 9 тыс. МВт тепловой энергии.

Согласно принятой в ЕС энергетической стратегии предполагается, что к 2050 г. доля альтернативной энергетики составит не менее 70% от всего энергопотребления. Уже сейчас в странах Евросоюза в производстве энергии ежегодно используется 118 млн т условного топлива в виде биомассы (одна тонна условного топлива приравнивается по теплотворной способности к одной тонне бурого угля). Из этого объема в ЕС вырабатывается 15% всей тепловой энергии и 4% всей электроэнергии. При этом новая редакция Энергетической стратегии Украины предполагает доведение к 2030 г. доли возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе до 2% - из 646 млрд кВт/ч всего энергопроизводства «зеленые» источники обеспечат 13 млрд кВт/ч.