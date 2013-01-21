«Нафтогаз» заплатит Ernst&Young 10 млн грн за разработку программы реформирования НАК

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатит компании Ernst&Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования компании.

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза Украины», обнародованном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данную программу Ernst&Young должен разработать в течение 2013 года.

Дата акцепта — 18 января 2013 года. Конечный срок заключения договора — 17 февраля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2012 года компания «Нафтогаз Украины» объявила тендер на разработку плана по реформированию компании.

Целью и задачами работы являются предоставление предложений относительно наиболее оптимальных вариантов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти) в рамках выполнения программы реформирования газового сектора, а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

12 мая 2012 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте» относительно реформирования нефтегазового комплекса».

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Компания «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) является одной из четырех ведущих международных компаний, предоставляющей услуги в области аудита, налогообложения, консультационного сопровождения транзакций и других вопросов ведения бизнеса. В Украине компания Ernst & Young ведет деятельность с 1991 года.

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