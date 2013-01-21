Украина за 11 месяцев сократила импорт нефти в денежном выражении на 71,1%

Украина за одиннадцать месяцев 2012 года сократила импорт нефти в денежном выражении на 71,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1,148 млрд долларов, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, импорт нефти в денежном выражении в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем того же года увеличился на 64%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 78,5% - до 68,841 млн долл.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

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Украина в январе-ноябре увеличила импорт газа в денежном выражении до 12,9 млрд долл.