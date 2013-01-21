Украина за 11 месяцев сократила импорт угля в денежном выражении до 2,48 млрд долл.

Украина за январь-ноябрь 2012 года сократила импорт угля в денежном выражении на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 2,48 млрд долларов, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, экспорт угля за указанный период в денежном выражении сократился на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 562,717 млн долл.

В ноябре 2012 года импорт угля в Украину в денежном выражении сократился на 48,5% по сравнению с ноябрем 2011 года - до 135,792 млн долл., экспорт снизился на 19,9% - до 51,557 млн долл.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2012 года увеличили добычу угля на 5% - до 78,461 млн тонн с 74,742 млн тонн за аналогичный период 2011 года.

Потребление угля в Украине за 11 месяцев 2012 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 7,2% - до 56,152 млн тонн.

В последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и частичным замещением газа отечественным углем.

26 декабря 2012 года «Нафтогаз Украины» подписал с Государственным банком развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) соглашение о привлечении кредита под государственные гарантии на общую сумму 3,656 млрд долларов США, средства которого планируется направить на программу замещения природного газа украинским углем.

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