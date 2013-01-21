«Энергоатом» планирует привлечь кредиты на 300 млн грн

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерено привлечь две кредитные линии на общую сумму 300 млн грн

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания намерена привлечь две кредитные линии - 250 млн грн и 50 млн грн, сроком на один год.

Как ранее сообщал УНИАН, «Энергоатом» намерен привлечь у «Укрэксимбанка» кредит на 80 млн долларов.

За период с октября по декабрь 2012 года «Энергоатом» привлек кредитные средства в размере около 800 млн грн у «Альфа-Банка» и «Укрэксимбанка», 35 млн долларов у Amsterdam Trade Bank, а также 600 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта повышения безопасности атомных электростанций Украины.

Кабинет министров своим распоряжением от 26 декабря разрешил оператору всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» до конца 2012 года выпустить процентные облигации на 1,7 млрд грн.

Компания выпустит именные процентные облигации на десятилетний срок по ставке не выше 18% годовых.

Привлекаемые средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и пополнение оборотных средств «Энергоатома».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.