Янукович в Давосе расскажет об энергетических проблемах Украины

23-24 января 2013 года состоится рабочий визит Президента Украины Виктора Януковича в Швейцарскую Конфедерацию с целью участия в мероприятиях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в ходе работы нынешнего заседания ВЭФ, темой которого является «Гибкий динамизм», предусматривается сформировать глобальные, региональные и отраслевые программы, направленные на стимулирование преобразований на соответствующих уровнях, способных противостоять новым вызовам сегодняшнего дня.

Как отметил глава Администрации Президента Украины, в этом году приоритетным вопросом для главы государства в рамках заседания ВЭФ является развитие инфраструктуры и энергетическая проблематика - ключевые факторы роста национальной экономики.

Планируется, что Президент Украины примет участие в сессиях неформальных заседаний мировых экономических лидеров «Заложение фундамента для возрождения Европы» и «Энергетическая инфраструктура в переходном периоде».

Во время упомянутых мероприятий будут обсуждаться инновационные идеи по возрождению роста в Европе; будет рассматриваться широкий спектр вопросов современной мировой энергетической архитектуры, в частности, направления гарантирования энергетической безопасности Европы, геополитические аспекты энергетической политики, а также развитие альтернативной энергетики.

Глава государства представит в своих выступлениях виденье Украины относительно ее возможного вклада в восстановление экономической стабильности на Европейском континенте и в развитие новых моделей взаимодействия в энергетике.

Президент Украины выступит в качестве содокладчика на пленарной сессии ВЭФ «Ускорение развития инфраструктуры», акцентируя на роли, опыте и возможностях Украины в обеспечении транзитных потоков в Евразии по направлениям «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Предусмотрена отдельная встреча В.Януковича с Исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, во время которой будут обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества Украины с ВЭФ, в том числе в рамках созданного Совета по формированию глобальной повестки дня по Украине.

Кроме вышеупомянутых мероприятий, по словам главы Администрации, программа пребывания Президента Украины в Давосе будет включать двусторонние встречи с председателем Европейского Парламента Мартином Шульцем, главами иностранных делегаций, в частности премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили, руководителями транснациональных корпораций, включая главного исполнительного директора компании «Роял Датч Шелл» Питера Возера.