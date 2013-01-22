В трех областях Украины вследствие ненастья обесточены 57 населенных пунктов

В Украине вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, мокрый снег и гололед) сработали автоматические системы защиты линий электропередач, в результате чего обесточены 57 населенных пунктов в трех областях.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области без электроснабжения остались 45 н.п., в Житомирской и Волынской – по 6 н.п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.