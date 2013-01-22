Цена нефти растет на новостях из Японии

На мировых торгах во вторник, 22 января, цены на нефть растут на новостях из Японии.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,31 доллара, или на 0,28%, - до 112,02 доллара за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,07 доллара, или на 0,07%, - до 95,56 доллара за баррель.

Японский регулятор решил запустить со следующего года программу выкупа активов без указания конкретных сроков ее окончания, наподобие американской QEIII. Каждый месяц предполагается направлять на ее реализацию 13 триллионов иен. При этом целевой показатель инфляции, как и ожидалось, утвержден на уровне 2%. Достижение такой отметки, как заявил ЦБ, предполагается в как можно более краткие сроки, передает Bloomberg.

Кроме того, снизились опасения участников рынка за экономику Испании, что также позитивно влияет на стоимость "черного золота". Европейский Механизм финансовой стабильности (МФС) в начале февраля предоставит испанскому государственному фонду FROB очередной транш в размере около 2 миллиардов евро на поддержку банков страны, а Еврогруппа накануне одобрила предоставление Испании второго транша финансовой помощи в размере 1,865 миллиарда евро.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято Советом управляющих Механизма финансовой стабильности 28 января.