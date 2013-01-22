Шишацкий назвал состояние заброшенных шахтерских поселков «полной деградацией»

Председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий заявляет о «полной деградации» заброшенных шахтерских поселков в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Донецке, отметив, что ему известно о массовом распространении копанок – нелегальных мест добычи угля в городах Снежное, Торез, в Шахтерском районе, где находится много закрытых, неработающих шахт и заброшенных угольных выработок.

«Знаю о ситуации в Снежном, где прямо во дворах там покупают участки и внутри ведут добычу. Скажу честно: к сожалению, приходится согласиться с тем, что где-то есть действительно полная деградация этих заброшенных шахтерских поселков. И нам необходимо эту проблему признать и думать о том, каким образом там все-таки заместить, - отметил А.Шишацкий. - Потому что, к сожалению, вот такие частные копанки - их и оформлять нет никакого смысла и возможности. Но для некоторых людей эти копанки просто источник выживания».

По мнению А.Шишацкого, «и Снежное, и Торез, и Шахтерский район остаются зоной экологического и другого бедствия».

Он сообщил, что в ОГА будет запланирована «поездка губернатора, но с конкретными предложениями, для улучшения ситуации, в том числе и с денежными средствами, которые мы можем из субвенции соцэкономразвития области направить на эти районы, на те же убитые дороги, водоснабжение и так далее, где есть целый клубок проблем».

Оценивая работу местной власти, в частности, деятельность мэра Снежного в вопросе нелегальной добычи угля, А.Шишацкий заявил, что руководитель города здесь, конечно, пассивен. «Несколько пассивная позиция местной власти, в том числе и мэра Снежного», - сказал губернатор.

По поводу мнения местных жителей о том, что руководители города и местные правоохранительные органы сами заинтересованы в существовании копанок как источников их дохода, А.Шишацкий отметил: «Честно сказать, я прихожу к мнению, что зачастую, наверное, проще человека сменить, чем изменить. Поэтому будем думать и над этим вопросом».