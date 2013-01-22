Иностранные компании не смогут самостоятельно работать на шельфе РФ

Допуск иностранных компаний к самостоятельной работе на шельфе РФ не предполагается, они могут участвовать как партнеры, но не как владельцы лицензии, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА «Новости».

"Что касается допуска иностранных компаний, изменений не предполагается, то есть иностранные компании могут привлекаться как технологические партнеры, в том числе на условиях разделения рисков, но не как владельцы лицензии", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции правительства в части освоения шельфа РФ.

Дворкович добавил, что по большому счету дискуссия о допуске частных инвесторов к разработке шельфа завершена. "Мы договорились, что основными игроками являются государственные компании, но будут доработаны предложения о том, в каких случаях на шельфе могли бы работать частные компании", - сказал вице-премьер.

Право на разработку российского континентального шельфа сейчас имеют только компании с долей государственного участия более 50% и с опытом работы на шельфе не менее пяти лет. Фактически работать здесь могут только две госкомпании - "Газпром" и "Роснефть".

На прошлой неделе на совещании по шельфу министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской предлагал, чтобы российские частные нефтяные компании могли получить право разработки участков шельфа, невостребованных госкомпаниями, причем последним будет даваться опцион на вхождение в открытые на этих участках месторождения. Он подчеркнул, что право на открытые месторождения на шельфе будет принадлежать лицу, которое совершило открытие.

При наличии заявки на участок шельфа, невостребованный госкомпаниями, лишь от одной частной российской компании Минприроды предлагает передавать его уполномоченным госорганом. При наличии нескольких заявок на один и тот же участок, решение о его предоставлении в пользование может приниматься правительством РФ по итогам аукциона, отметил Донской.

Кроме того, сданные госкомпаниями участки могут быть предоставлены сервисным организациям на срок до пяти лет для проведения регионального изучения с последующей передачей геологической информации государству.

Российский континентальный шельф имеет самую большую в мире площадь - более 6 миллионов квадратных километров. Извлекаемые углеводородные ресурсы в пределах континентального шельфа России оцениваются в 98,7 миллиарда тонн нефти и газа в пересчете на условное топливо. При этом, как отметил глава Минприроды, в настоящее время изученность российского шельфа невысока, что позволяет сомневаться в том, что необходимое количество работ может быть выполнено только госкомпаниями.