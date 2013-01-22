Вице-премьер РФ: увеличение поставок энергоресурсов на Восток не нанесет ущерба Европе

Москва. Увеличение поставок энергоресурсов из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет происходить без ущерба поставок в Европу, заявил вице-премьер-министр России Аркадий Дворкович.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Восток для нас – потенциально и уже сейчас очень хороший рынок. Поставки туда будут увеличиваться, но не в ущерб удовлетворению спроса со стороны Европы. Весь спрос, который будет на российские энергоносители, будет в полной мере удовлетворяться», - сказал А.Дворкович.

Он заявил, что риски, которые возникали в отдельные годы, были связаны с поведением транзитных стран.

«Мы эти транзитные риски также минимизируем – строим новые трубопроводы из России в Европу и в Азию, используя и морские пути транспортировки нефти и газа», - сказал А.Дворкович.

Кроме этого А.Дворкович сообщил, что иностранные компании не смогут работать самостоятельно на шельфе России.

«Что касается допуска иностранных компаний, изменений не предполагается, то есть иностранные компании могут привлекаться как технологические партнеры, в том числе на условиях разделения рисков, но не как владельцы лицензии», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе.

11 сентября официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов на пресс-конференции в Москве сообщил, что «Газпром» намерен нарастить поставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до уровня поставок в Европу.

Такие планы «Газпрома» уже назвали «восточным разворотом».

В «Газпроме» рассматривают антимонопольное расследование Еврокомиссии как давление с целью снизить цены на российский газ.

2 октября 2012 года в «Газпроме» заявили, что намерены значительно ускорить реализацию Восточной газовой программы, направленной на расширение экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, по итогам 2012 года транзит российского газа через территорию Украины в страны Западной Европы снизился на 19,7% - до 81,183 млрд куб. м.

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.