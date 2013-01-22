"Газпром" в 2013 году сократит затраты по основным направлениям на 50 млрд руб.

"Газпром" в 2013 году по основным направлениям деятельности намерен сократить затраты почти на 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении российского газового холдинга со ссылкой на председателя правления Алексея Миллера, передает РИА "Новости".

А.Миллер утвердил комплексный план мероприятий по оптимизации затрат компании на 2013 год. Документ предусматривает исчерпывающий перечень конкретных мер по сокращению инвестиционных, эксплуатационных, управленческих расходов компании и жесткий контроль за выполнением указанных мер и расходованием средств. В частности, в 2013 году "Газпром"продолжит сдерживать рост цен на закупаемые товары, работы и услуги. Один из механизмов - закупка товаров (услуг) по ценам, темпы роста которых будут не менее чем на 20% ниже прогнозируемых Минэкономики РФ. При этом, как и раньше, будут максимально применяться открытые конкурсы.

"Учитывая, что основной затратной статьей в инвестиционной программе "Газпрома" на протяжении многих лет являются газотранспортные проекты, компания продолжит сотрудничать с производителями труб по долгосрочным контрактам с применением формулы цены. Эта практика уже успешно зарекомендовала себя в 2012 году. Применение формулы позволило не только сохранить цены на уровне 2011 года, но и снизить их", - говорится в сообщении.

Компания также продолжит работу по оптимизации инвестиционной программы на 2013, 2014 и 2015 годы.

Важным элементом оптимизации затрат остается выполнение мероприятий по энергосбережению. В ближайшее время будут уточнены мероприятия программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Газпром"на 2013 год.

Особое внимание в утвержденном плане мероприятий уделено внедрению инновационных технологий и передовых технических решений. Соответствующая программа будет подготовлена в первом квартале 2013 года. Кроме того, план предусматривает разработку программы унификации проектных решений для производственных объектов ОАО "Газпром". Аналогичные документы, направленные на оптимизацию расходов не только по ОАО "Газпром", будут разработаны и его дочерними обществами в январе 2013 года.

"Газпром" выполнил в 2012 году план мероприятий по оптимизации затрат. В 2013 году мы продолжим повышать эффективность расходования средств и предельно жестко контролировать этот процесс. Поставлена задача: только по основным направлениям деятельности экономия в 2013 году должна составить почти 50 миллиардов рублей", - сказал Миллер.

В декабре совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2013 год, в рамках которых программа оптимизации (сокращения) затрат на 2013 год предусматривает мероприятия, общий эффект от которых должен составить 14,4 миллиарда рублей. Программа оптимизации затрат на 2012 год в редакции, утвержденной в октябре, предусматривала мероприятия, общий эффект от которых должен составить 19,3 миллиарда рублей.

Согласно утвержденному бюджету на 2013 год, общий объем доходов и поступлений составит 5,101 триллиона рублей против 4,972 триллиона рублей в прошлом году; обязательств, расходов и инвестиций - 5,251 триллиона рублей против 5,396 триллиона рублей в 2012 году. В соответствии с инвестиционной программой на 2013 год, общий объем освоения инвестиций составит 705,41 миллиарда рублей, что на 27,6% ниже уровня 2012 года. При этом объем капвложений составит 658,455 миллиарда рублей (890,007 миллиарда рублей), из них расходы на капитальное строительство - 655,158 миллиарда рублей (888,694 миллиарда рублей), на приобретение в собственность ОАО "Газпром" внеоборотных активов - 3,297 миллиарда рублей (1,313 миллиарда рублей). Объем долгосрочных финансовых вложений составит 46,955 миллиарда рублей против 84,642 миллиарда рублей в 2012 году.