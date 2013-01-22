Для успешной добычи нефти в России нужна цена выше 100 долл. за баррель - Fitch

Москва. Добыча нефти в России, вероятно, достигнет пикового уровня в следующие несколько лет, поскольку преимущества от разработки новых месторождений нивелируются падением объемов добычи на зрелых месторождениях.

Как сообщили УНИАН в рейтинговом агентстве Fitch Ratings, в 2012 г. в стране был зафиксирован еще один рекордный уровень добычи нефти в постсоветский период, однако для дальнейшего роста добычи потребуются значительные объемы разведки в течение многих лет, в частности на континентальном шельфе России.

«Увеличение добычи, которого страна достигла в последнее десятилетие, было связано в основном с активным применением новых технологий, в частности, горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, которые в больших масштабах использовались на зрелых месторождениях в Западной Сибири. Это позволило нефтяным компаниям осуществлять добычу из ранее недоступных пластов и в значительной мере переломить тенденцию падения добычи на таких месторождениях, некоторые из которых действуют уже несколько десятилетий», - говорится в сообщении.

Кроме того, в России была успешно начата добыча нефти на нескольких новых месторождениях, включая крупное Ванкорское месторождение «Роснефти" в Восточной Сибири в 2009 году.

Отмечается, что на сегодня основной потенциал роста добычи, возможный за счет применения новых технологий, уже практически достигнут. Существующие зрелые месторождения быстро истощаются, и российские нефтяные компании инвестируют миллиарды долларов, чтобы справиться со снижением уровней добычи на таких месторождениях. Новые месторождения расположены в отдаленных местах с суровыми климатическими условиями, и поэтому реализация проектов добычи в таких районах требует больших капитальных затрат.

Fitch полагает, что потребуется сохранение цен на нефть на уровне выше 100 долл./барр., и российскому правительству будет необходимо предоставлять налоговые льготы нефтяным компаниям для инвестиций в увеличение нефтедобычи в Восточной Сибири.

Кроме этого, некоторые новые месторождения находятся на стадии разработки, однако агентство полагает, что они лишь компенсируют снижение добычи на зрелых месторождениях. Масштабная разработка российского континентального шельфа, основная часть которого недоступна для частных нефтяных компаний ввиду юридических ограничений, едва начата. Заметным исключением является шельф Каспийского моря, где «ЛУКОЙЛ» продвигается с реализацией программы разведки и добычи.

Агентство видит потенциал увеличения числа совместных предприятий с участием российских и международных нефтяных компаний для разведки российского континентального шельфа. Это несмотря на растущую роль российских госкомпаний в общей добыче нефти, как демонстрирует объявленное приобретение «Роснефтью» 100-процентной доли в ТНК-BP. Российский нефтяной сектор также продолжит использовать западные ноу-хау и капитал, считает Fitch.

Справка УНИАН. Суммарная добыча нефти в России в 2012 г., по данным российского Министерства энергетики, увеличилась на 1,3% до 518 млн тонн. Объемы переработки в России повысились на 4,5% до 266 млн тонн, в то время как экспорт сократился на 1% до 239 млн тонн. Добыча нефти в России росла быстрыми темпами относительно низкого уровня в 303 млн тонн в 1996 г.

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