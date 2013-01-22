В связи с аварией на шахте «Комсомолец Донбасса» уволены 6 человек — гендиректор ДТЭК

В связи аварией на шахте «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК; г. Кировское, Донецкой области), произошедшей 3 января, на предприятии 6 человек были уволены, 15 – понесли дисциплинарное наказание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Донецке сообщил гендирктор ДТЭК Максим Тимченко.

«6 человек сняли с занимаемой должности и следуют к увольнению, а 15 — в целом привлечены к дисциплинарной ответственности. Это только на уровне шахты», - сказал гендиректор.

При этом он добавил, что и в корпоративном центре ДТЭК будет обсуждаться вопрос об ответственности за произошедшую аварию.

«На заседании правления ДТЭК 8 февраля этот вопрос будет рассмотрен, и принято решение по ответственным в корпоративном центре. И решение будет подтверждено на заседании наблюдательного совета 15 февраля… Ситуация будет дальше обсуждаться по вертикали», - сказал М. Тимченко.

Его дополнил присутствовавший за пресс-конференции директор по добыче угля ДТЭК Андрей Смирнов, который конкретизировал, кто именно был уволен на предприятии.

«Уволены главный инженер шахты, начальник участка вентиляции и техники безопасности, геолог по прогнозу, замначальника проходческого участка, начальник участка№6, который был и 30 декабря в первую смену на разгазировании забоя, и утром 2 января и видел, как выглядит забой. А также заместитель начальника участка по прогнозу, который обязан был в течение всего периода прохождения этой выработки осуществлять корректировку параметров и реагировать на предупреждение геолога, он этого не сделал. Поэтому эти 6 человек освобождены от занимаемых должностей», - сказал директор.

Кроме того, он отметил, что остальные ответственные работники, начиная от директора шахты, «привлечены в дисциплинарной ответственности, и, естественно, будут лишены премий и так далее, всего таких полтора десятка человек».

Как сообщал У НИАН, на шахте «Комсомолец Донбасса» утром 3 января во время подготовительных работ конвейерного штрека лавы, возникло газодинамическое явление с отвалом породы без последующего горения.

В момент происшествия под землей работали 300 человек, из них на аварийном участке - 4 человека. Один горняк выбрался самостоятельно, тело одного шахтера было сразу найдено спасателями. Тела двух других горняков были найдены вечером 5 января.

Факт аварии занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей) УК Украины.