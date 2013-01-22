Во Львовской обл. число обесточенных из-за ненастья населенных пунктов выросло до 285

22 января во Львовской области в результате сильных дождей и намерзания гололеда на проводах линий электропередачи продолжаются обрывы проводов и обесточивание населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Отделе корпоративных связей ПАО “Львовоблэнерго”, по состоянию на 16.00 обесточены 285 населенных пунктов полностью и 12 частично в Жовковском, Сокальском, Каменка-Бугском, Радеховском, Мостиском, Яворивском, Бродовском районах Львовской области.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10.00 22 января, в Львовской области из-за ненастья были полностью обесточены 260 населенных пунктов и 20 населенных пунктов частично в Жовковском, Сокальском, Каменка-Бугском, Радеховском, Мостиском, Яворивском, Городокском, Бродовском районах, а также с. Горишное и с. Воля Гомулецкая возле Львова.