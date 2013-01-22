В Москве прошла первая в 2013 году встреча Бойко и Миллера

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в Москве провел рабочую встречу с председателем правления российского газового монополиста компании «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает пресс-служба Ю.Бойко.

"Во время встречи стороны обсудили перспективы двустороннего стратегического сотрудничества Украины и России",- сказано в сообщении.

О деталях переговоров не сообщается.

Как ранее сообщал УНИАН, предыдущая встреча Юрия Бойко (тогда еще в качестве министра энергетики и угольной промышленности) с А.Миллером состоялась 12 декабря 2012 года.

На встрече рассматривались перспективы долгосрочного партнерства в газовой сфере. Кроме того, было уделено особое внимание вопросам обеспечения зимой бесперебойного транзита российского газа по территории Украины потребителям Европы с учетом резервов газа в ПХГ Украины.

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