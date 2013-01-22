«Нафтогаз» в суде требует от «Черноморнефтегаза» почти 98 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от своей дочерней компании, крупного добытчика газа «Черноморнефтегаз» возврата 97,901 млн грн.

Об этом сказано в документе, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, иск подан в Хозяйственный суд АР Крым, рассмотрение дела назначено на 19 февраля 2013 года.

Кроме того, УНИАН стало известно, что «Нафтогаз» в декабре 2012 года выиграл суд у «Черноморнефтегаза» о возврате 133,5 млн грн за газ в объеме 509,7 млн куб. м, поставляемый на протяжении 2011 года потребителям в АР Крым и «Артек».

Однако «Черноморнефтегаз» оспорил решение в суде высшей инстанции. Рассмотрение дела назначено на 4 февраля 2013 года.

Справка УНИАН. Компания «Черноморнефтегаз», входящая в состав госхолдинга НАК «Нафтогаз Украины», разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение, расположенные на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».