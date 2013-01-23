Цена нефти падает на новостях из США

На мировых торгах в среду, 23 января, цены на нефть снижаются на фоне негативной статистики из США.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,23 доллара, или на 0,21%, - до 112,19 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,12 доллара, или на 0,12%, - до 96,56 доллара за баррель.

Национальная ассоциация риэлторов США сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке в декабре прошлого года уменьшилось на 1% в месячном исчислении и составило 4,94 миллиона. Эксперты предполагали увеличение числа сделок на 1,2% - до 5,1 миллиона.

Что касается повышения лимита госдолга крупнейшей мировой экономики, то отсутствие позитивных подвижек по данному вопросу вынуждает инвесторов не торопиться с вложениями в рисковые и сырьевые активы, передает Bloomberg.

Снижение котировок связано также с прогнозами по динамике запасов сырья на оптовых складах США. Аналитики предполагают их увеличение на 2,5 миллиона баррелей до 362,8 миллиона баррелей.