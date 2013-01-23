Цена газа для Украины зависит от глубины партнерства с Россией

Москва. Президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Владимир Путин ведут переговоры о цене на газ в контексте углубления стратегического партнерства.

Об этом министр иностранных дел Росси Сергей Лавров сказал на пресс-конференции в Москве по итогам деятельности российской дипломатии в 2012 году, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, можно ли ожидать прорыва в отношениях двух стран или продолжаться безрезультатные переговоры по цене на газ.

«Что ожидает российско-украинские отношения? Можно конечно охарактеризовать их главное содержание, как вы выразились, «бесплодные переговоры о цене на газ». Но это ведь это - часть наших договоренностей, и договоренности нужно выполнять», - сказал С.Лавров.

«Компании, министерства энергетики, главы правительств и президенты двух стран занимаются этими вопросами не в утилитарном плане – цена будет такая или такая, а в контексте более широком – в контексте понимания, как нам углублять наше стратегическое партнерство с Украиной», - добавил он.

По его словам, в прошлом году в Ялте было подписана Декларация о содержании стратегического партнерства.

С.Лавров отметил, что именно в этом контексте рассматриваются и практические вопросы взаимодействия в сфере энергетики, где имеет место быть не только цена на газ, а также взаимодействие в сфере промышленной кооперации и других областях.

«Думаю, насыщенность наших отношений будет углубляться, а чем насыщенней отношения, тем больше возникает практических вопросов, которые нужно решать и цена на газ - это один из этих вопросов, но не самый главный», - сказал С.Лавров.

Он считает, что самое главное - использовать преимущества двух стран в условиях конкурентного мира.

«Конечно, мы будет приветствовать присутствие Украины в интеграционных процессах, которые идут на пространстве СНГ. Это абсолютно естественно, использовать те сравнительные преимущества, в хозяйственном комплексе, инфраструктурном комплексе, логистическом, транспортном смысле, которые были созданы, когда мы были частью одного государства», - сказал глава МИД России.

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