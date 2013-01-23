Азаров обещает повышать тарифы только для богатых

Тарифы на газ в Украине могут быть повышены лишь для богатых слоев населения, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в среду, 23 января, на заседании Кабинета министров

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Наши люди будут платить только посильный, соответствующий их доходам, обоснованный тариф. Другое дело, что правительство предлагает часть нагрузки бюджетной компенсации разницы в тарифах возложить на богатых».

Н.Азаров подчеркнул, что планируется введение дифференцированной системы тарифов. «Мы будем усовершенствовать систему дифференцированных тарифов для тех, кто безболезненно может платить рыночную стоимость поставок и других коммунальных услуг. Социально справедливая система, опровергать которую просто нонсенс», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, предлагает поэтапное повышение тарифов на тепло- и водоснабжение, а также водоотвод с приведением их к экономически обоснованному уровню до 1 января 2015 года.

По данным регулятора, на 14 января 2013 г., в среднем по Украине тарифы на тепловую энергию для населения покрывают 70% себестоимости производства, на воду - 60%.

18 января во время встречи с представителями иностранных СМИ премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина готова пойти на дифференцированное повышение тарифов на коммунальные услуги для населения для достижения компромисса с МВФ о возобновлении программ финансирования.

"Мы сказали, что мы готовы, для тех, кто имеет европейскую зарплату и доходы, мы готовы для них, для этой категории населения, установить тарифы такие, которые соответствуют себестоимости этих товаров", - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что получение кредита МВФ не является критически важным для Украины, поэтому Киев продолжает переговоры, рассчитывая добиться приемлемых условий сотрудничества. Н.Азаров отметил, что уровень доходов большей части населения страны остается по-прежнему низким, поэтому люди не смогут платить полную стоимость.

«Что касается повышения тарифов на газ для населения - всего, в том объеме, о котором они (МВФ) говорили с нами, то на это мы пойти не можем", - добавил премьер.

Напомним, что миссия Международного валютного фонда посетит Украину в период с 29 января по 12 февраля для начала переговоров по новому кредитному соглашению. Срок предыдущей кредитной программы фонда для Украины, начатой в 2010 году, истек в декабре 2012 года. В рамках этой программы объемом 15,16 млрд долларов Киеву было выделено два транша на общую сумму около 3,4 млрд долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тарифы на коммуналку: рост неизбежен вопреки заверениям власти