Кабмин одобрил проект соглашения о разделе продукции с Shell

Кабинет министров одобрил проект соглашения между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская» о разделе продукции (сланцевого газа), которая будет добываться в пределах Юзовской площади.

Об этом сообщается в распоряжении Кабинета министров (№23 от 23 января 2013 г.), опубликованном на правительственном портале.

«Одобрить проект Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Юзовская, между государством Украина и компанией "Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвестментс (IV) Б.В." и обществом с ограниченной ответственностью "Надра Юзовская"», - сказано в распоряжении.

Согласно документу, Кабмин уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Э. Ставицкого подписать указанное соглашение, разрешив вносить в случае необходимости в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Как ранее сообщал УНИАН, Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует, что соглашение с Royal Dutch Shell о совместном разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади будет подписано 24 января.

10 января на встрече с послом США в Украине Джоном Теффтом министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий выразил увереннность, что соглашение о разделе продукции с компаниями Shell и Chevron на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях будут подписаны в феврале текущего года.

В конце ноября 2012 года правительство Украины увеличило срок заключения соглашений о разделе продукции (СРП) с компаниями Chevron и Shell на добычу углеводородов на Олесском и Юзовском месторождениях на 30 дней - до 190 дней (со 160 дней).

Ранее Кабинет министров Украины своими постановлениями №1297 и №1298 от 30 ноября 2011 года утвердил условия конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) углеводородным площадям с запасами сланцевого газа. Победитель конкурса и хозобщество в течение 120 календарных дней после объявления итогов конкурса заключают общий операционный договор согласно принятой международной практике или другой договор, который закрепляет их взаимные права и обязанности по соглашению.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн. куб. метров газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн. куб. метров газа.