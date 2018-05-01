ЕС ищет пути к каспийскому газу. Для Украины настало время определиться

Европейский Союз, диверсифицируя газовые поставки в противовес трубопроводной экспансии «Газпрома», активизирует проект доступа к каспийскому «голубому топливу».

Дождавшись старта строительства «Южного потока» в конце 2012 года, Европа сделала ответный ход, презентовав обновленный проект газопровода, нацеленного на сырье с Каспия. Так, консорциум строительства «Набукко» представил новый, более компактный и ресурсоэкономный вариант газопровода под названием «Nabucco West». Он основан на природном газе второй стадии разработки месторождения Шах-Дениз. Его длина, по сравнению с «Nabucco», уменьшена в 3 раза - до 1,3 тысячи км. Маршрут – от границы Турции и Болгарии через Румынию и Венгрию до австрийского хаба Баумгартен. Пропускная способность – около 20 млрд куб. м в год. Начало строительства намечено на середину 2013 года с территории Болгарии.

За презентацией проекта последовало соглашение с добывающими компаниями, которые стали одновременно и инвесторами нового газопровода. В частности, 18 января текущего года в Вене участники консорциума по разработке месторождения «Шах-Дениз» - «BP», «Statoil», «Socar», «Total» и «Eni» - подписали документы о присоединении к проекту по строительству трубопровода «Nabucco» (в его новой версии), по которому каспийский газ должен поставляться в западную Европу через Балканы. Условие подписания – получение компаниями - участницами консорциума по разработке «Шах-Дениз» 50% в проекте «Nabucco» и соответственные гарантии финансирования со стороны этих компаний. Окончательный маршрут газопровода будет утвержден к середине 2013 года. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер приветствовал заключенное соглашение.

Данным ходом консорциум по реализации «Nabucco» (входят австрийская «OMV», венгерская «FGSZ», румынская «Transgaz», болгарская «Bulgarian Energy», турецкая «Botas» и немецкая «RWE») не только смог максимально оптимизировать проект и вернуть его к реальному воплощению, но и предложил наиболее удобный маршрут доставки азербайджанского газа для участников консорциума по разработке месторождения Шах-Дениз. Европа смогла максимально компактно разработать полную логическую завершенность проекта, договорившись и с добывающими компаниями, и с транзитерами, и с потребителями.

На этом фоне ситуация вокруг реализации российского газопровода «Южный поток», получившего официальный старт 7 декабря 2012 года, поспособствовала объединению интересов Евросоюза, Азербайджана и Турции. Не случайно в день торжественной сварки первого стыка «Южного потока» в российской Анапе министр энергетики и природных ресурсов Турции заявил, что его страна намерена участвовать не в строительстве российского газопровода, а в трубопроводных проектах «Nabucco West» и «TANAP» (стоимость проекта – 5 млрд долл., пропускная способность – 16 млрд куб. м в год, завершение проекта – в 2017 г.), где является акционером.

Реализацию проекта «Южный поток», приносящего убытки газовому транзиту Украины, ориентировочно планируется завершить к 2015 году, тогда же ожидаются первые поставки газа. Учитывая наполняемость лишь на одну треть двух веток «Северного потока», выйти на заявленные 15,75 млрд куб. м газа по «Южному потоку» в 2016 году для России будет проблематично. В тоже время, проект газопровода «Nabucco-West», скорее всего, будет реализован к 2015-2016 годам, учитывая его троекратное уменьшение по сравнению с оригинальной версией.

Таким образом, Еврокомиссия, независимо от острой критики президента России Владимира Путина во время последнего декабрьского саммита ЕС-Россия в Брюсселе, методично работает на закрепление за РФ не более одной трети всего газового экспорта в ЕС. Удивляет другое, российское руководство, наблюдая непробиваемость европейской бюрократии, все равно продолжает держать курс на расширение газовых экспортных поставок в Европу, вкладывая в затратные и рискованные проекты. Возможно, приоритетной целью «Газпрома», его менеджмента и партнеров по строительству «потоков» в ЕС является не окупаемость проектов в будущем и построение долгосрочных отношений с потребителями, а сам процесс освоения средств на строительство газовых мегапроектов.

Не случайно недавно первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что экспортная конкуренция может снизить цены на газ, сделав инвестирование в новые сложные месторождения экономически неосуществимым. Российское руководство пытается понять, убьет ли конкуренция цену на российский газ и насколько глобальные рынки смогут обойтись без российского «голубого топлива». А пока понимание не сформировалось, Кремль и «Газпром» уверенно строят добавочные и дорогостоящие экспортные газопроводы в Европу, без четких долгосрочных гарантий со стороны европейских покупателей газа.

Украина пока проводит слишком осторожную и даже пассивную политику, которая может привести к утрате возможностей получить доступ к азербайджанскому газу. Из реальных действий Киева в защиту своих энергетических интересов можно отметить официальную просьбу в адрес Энергетического сообщества ЕС не согласовывать проект строительства «Южного потока» и не давать ему никаких преференций. Кроме того, ведутся переговоры по возможному присоединению Украины к консорциуму по реализации «TANAP», что создаст реальные предпосылки для закрепления за украинской стороной конкретных объемов азербайджанского газа (цифра в 5 млрд куб. м вполне реальна) через 2-3 года.

Вполне осуществимым выглядит начало переговоров украинских властей с консорциумом по реализации «Nabucco West». В данном случае особый интерес представляет участие в консорциуме немецкой «RWE», начавшей с конца 2012 года поставки газа в Украину. Настало время для украинского руководства четко определиться со своей энергетической стратегией – либо продолжать курс на диверсификацию газового экспорта и углубление отношений с ЕС, либо вернуться к тотальной экспортной монополии «Газпрома» со всеми вытекающими последствиями. Усидеть на двух стульях в данном вопросе не удастся.

Роман Рукомеда (УНИАН)