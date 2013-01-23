Сегодняшние цены на нефть близки к оптимальным - Медведев

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что существующие сегодня цены на нефть близки к оптимальным как для производителей, так и потребителей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Давосе.

«Сегодняшний уровень цен на нефть представляется плюс-минус близким к оптимальному – и для производителей, и для потребителей», - отметил Д.Медведев.

При этом он заверил, что российская экономика не рухнет без обилия нефтедолларов.

«Да, зависимость нашей экономики от сырьевого экспорта велика, но она сильно преувеличена. Уже сегодня сильно преувеличена», - сказал российский премьер.

По его словам, большая часть роста экономики России в последние годы обеспечивается не столько за счёт нефтегазовых доходов, сколько за счёт увеличения производства потребительских товаров и услуг. В перспективе политика российских властей должна привести к значительному расширению экспорта продовольствия и интеллектуальных услуг, добавил он.

При этом Д.Медведев подчеркнул, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на сырьё, так как они мешают развитию мировой экономики и экономики РФ. «Но и слишком низкие цены приводят к другой крайности – нехватке ресурсов для обеспечения устойчивого экономического роста», - добавил он.

Д.Медведев напомнил, что правительство ввело жесткое бюджетное правило, которое означает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счёт высоких цен, будут сберегаться, а использоваться только в период низких цен на сырьё.

По данным Министерства финансов РФ, средняя цена на нефть марки Urals в 2012 году составила 110,52 долл. за баррель, увеличившись на 1,08% со 109,34 долл., зафиксированных в 2011 году.

По информации Министерства экономического развития РФ в 2013 году базовый прогноз цен на нефть составляет 97 долл. за баррель.

В начале 2011 года в то время премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил, что бюджет России в 2010 году на 50% состоял из поступлений от нефтегазовой отрасли.

Справка УНИАН. Суммарная добыча нефти в России в 2012 г., по данным российского Министерства энергетики, увеличилась на 1,3% до 518 млн тонн. Объемы переработки в России повысились на 4,5% до 266 млн тонн, в то время как экспорт сократился на 1% до 239 млн тонн. Добыча нефти в России росла быстрыми темпами относительно низкого уровня в 303 млн тонн в 1996 г.

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