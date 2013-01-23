Украина в 2012 году импортировала ядерного топлива на 623 млн долл.

Украина по итогам 2012 года импортировала из Российской Федерации, Швеции и Чехии ядерного топлива на общую сумму 623,527 млн долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, импорт продукции из РФ за 2012 год составил 563,078 млн долл., из Швеции – 45,122 млн долл., из Чехии – 15,327 млн долл.

Экспорт ядерных материалов из Украины в денежном выражении составил 3,811 млн долл. и осуществлялся только в Россию.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в 2011 году закупил свежее ядерное топливо для АЭС Украины на сумму около 593 млн. долл.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине. На компанию возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.