Донецкий профсоюз угольщиков требует отменить приказ о выводе 3 шахт из состава «ДУЭК»

Донецкий объединенный терком Укруглепрофсоюза требует отменить приказ главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о выводе трех шахт из состава государственного предприятия «ДУЭК».

Об этом УНИАН 23 января сообщили в пресс-службе Укруглепрофсоюза.

В сообщении отмечается, что приказ министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого №1105 (от 28 декабря 2012 года), в соответствии с которым из состава государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания» выводятся три угледобывающих предприятия - шахты «Лидиевка», «Моспинская» и №4-21, вызвал напряженную обстановку в трудовых коллективах этих предприятий.

Так, в приложении к приказу говорится о выводе шахт с дальнейшей передачей их на ликвидацию и поэтому горняки обеспокоены дальнейшей судьбой этих угольных предприятий, а также своих рабочих мест. За поддержкой они обратились в терком Профсоюза угольщиков.

Председатель Донецкой объединенной терорганизации Укруглепрофсоюза Евгений Бондаренко направил письмо отраслевому министру Э.Ставицкому с требованием отменить данный приказ.

В обращении руководству Минэнергоугля говорится, что указанный приказ и намеченный план передачи шахт на подготовку к ликвидации не был предварительно согласован с Профсоюзом угольщиков, что предусмотрено действующим Отраслевым соглашением. Кроме того, не было представлено технико-экономическое обоснование дальнейшей деятельности указанных шахт при наличии запасов угля.

«Мы знаем позицию президента Украины, который неоднократно заявлял, что ни одно угледобывающее предприятие, имеющее запасы, не должно закрываться. Подобную позицию высказал и бывший министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко в ходе X Пленума Центрального комитета Профсоюза работников угольной промышленности Украины 13 декабря 2012 года», - подчеркивается в обращении к нынешнему министру.

Терком настаивает на отмене приказа №1105, а также принятии мер для решения проблем, волнующих трудовые коллективы данных предприятий в соответствии с законодательством и Отраслевым соглашением, заключено в сообщении.