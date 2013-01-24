В Украине из-за ненастья по-прежнему обесточен 201 населенный пункт

В Украине из-за ненастья остается обесточенным 201 населенный пункт в трех областях.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Львовской области обесточено 167 населенных пунктов, в Полтавской – 32, в Харьковской – 2.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго.

С целью расчистки сваленных деревьев и доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС привлечено 109 единиц техники повышенной проходимости.

Для обеспечения электричеством лечебных заведений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 39 передвижных электростанций.